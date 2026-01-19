В Рязанской области за выходные выявили более 800 нарушений ПДД

В Рязанской области за пятницу и выходные выявили 804 нарушения ПДД. Как сообщает пресс-служба ГАИ по региону, среди них — 7 случаев с пьяными водителями. Также зафиксировано 9 случаев, когда водители отказались проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, в ходе рейдов выявили 21 нарушение, совершенное пешеходами, 7 водителей поймали без прав, 12 нарушений касались перевозки детей, а 65 случаев связаны с управлением «тонированными» автомобилями.

