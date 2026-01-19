В Рязанской области выросло число точек, где можно снять наличные на кассе

В Рязанской области до 400 выросло число точек, где можно снять наличные на кассе. Отмечается, что более половины из них расположены в округах области. За 9 месяцев 2025 года рязанцы сняли на кассах магазинов более 569 млн. рублей

В Рязанской области выросло число точек, где можно снять наличные на кассе. Об этом сообщает Банк России.

В Рязанской области до 400 выросло число точек, где можно снять наличные на кассе. Отмечается, что более половины из них расположены в округах области.

За 9 месяцев 2025 года рязанцы сняли на кассах магазинов более 569 млн. рублей