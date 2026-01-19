Рязань
В Рязанской области троих подростков задержали за кражу со взломом из библиотеки
В Старожиловском районе раскрыта кража со взломом из библиотеки села Чернобаево. Неизвестные через разбитое окно похитили ноутбук и роутер. На месте обнаружен беспорядок, книги не тронуты. По следам и признакам задержаны 18-летний и двое 17-летних местных жителей, ранее замеченные за антиобщественное поведение. Молодые люди сняли на видео момент кражи. Технику и запись изъяли. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, им грозит до 5 лет лишения свободы.

В Старожиловском районе полицейские раскрыли кражу со взломом из библиотеки села Чернобаево. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В отделение поступило сообщение о том, что неизвестные проникли в учреждение через разбитое окно и похитили ноутбук и роутер.

На месте происшествия полицейские обнаружили, что книги не тронуты, однако в помещении устроен сильный беспорядок: стеллажи опрокинуты, а книги и имущество разбросаны по полу. По ряду признаков, а также по следовой информации, оперативники предположили, что к преступлению могут быть причастны местные жители, ранее замеченные за антиобщественное поведение.

В результате задержаны 18-летний и двое 17-летних жителей Чернобаево. Как выяснилось, молодые люди проникли в библиотеку с целью кражи и, забрав технику, решили снять на видео моменты своего преступления. Краденые предметы и видеозапись изъяли.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: Рязанская полиция.