В Рязанской области сгорели дом и хозпостройка

Пожар случился 17 января в селе Вороново Старожиловского округа. Информация о случившемся поступила в ПСЧ в 2:26. По одной из версий, пожар начался из-за того, что загорелась деревянная хозпостройка из шпал, пристроенная к дому. Затем пламя перекинулось на одноэтажный двухквартирный жилой дом, сообщила «Пресса». На тушение выезжали восемь человек на двух спецмашинах.

В Рязанской области сгорели дом и хозпостройка. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Пожар случился 17 января в селе Вороново Старожиловского округа. Информация о случившемся поступила в ПСЧ в 2:26.

По одной из версий, пожар начался из-за того, что загорелась деревянная хозпостройка из шпал, пристроенная к дому, сообщила «Пресса». Затем пламя перекинулось на одноэтажный двухквартирный жилой дом.

На тушение выезжали восемь человек на двух спецмашинах. В 16:45 возгорание ликвидировали.

Как рассказали очевидцы изданию, сложность при тушении состояла в том, что пожарный гидрант, который находился рядом, был засыпан снегом и льдом, из-за этого специалисты не смогли им воспользоваться. Заправлялись с другого гидранта, который находится на расстоянии двух с половиной километров.

Общая площадь пожара составила 160 квадратных метров. Отмечается, что хозпостройка уничтожена, дом поврежден по всей площади.

Погибших и пострадавших нет.