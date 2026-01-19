В Рязанской области пройдут рейды ГАИ
Полицейские будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.
Сотрудники ГАИ в понедельник, 19 января, проводят в Рязанской области рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в соцсетях регионального ведомства.
