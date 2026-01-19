В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
В ближайший час с сохранением до конца суток 19 января на территории Рязанской области местами ожидается гололедица, изморозь, туман с видимостью 500-800 метров. Плохая погода сохранится ночью 20 января.
В Рязанской области объявлено метеопредупреждение. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
