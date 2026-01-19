В Рязани столкнулись троллейбус и маршрутка
По словам рязанцев, авария произошла около ТРЦ «Барс» в сторону Московского района. На кадрах видно, что движение на участке дороги сильно затруднено. На месте происшествия работали полицейские. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.
Фото и видео: Алексей Галкин.