В Рязани столкнулись две легковушки

Отмечается, что авария с участием «Киа» случилась ночью в воскресенье, 18 января. На выезде с Михайловского шоссе на Московское столкнулись два автомобиля. О пострадавших не сообщается. Официально информацию не комментировали.

Фото: группа «ПУВР» в «ВК».