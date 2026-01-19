В Рязани столкнулись две легковушки
Отмечается, что авария с участием «Киа» случилась ночью в воскресенье, 18 января. На выезде с Михайловского шоссе на Московское столкнулись два автомобиля. О пострадавших не сообщается. Официально информацию не комментировали.
В Рязани столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в соцсетях.
Отмечается, что авария с участием «Киа» случилась ночью в воскресенье, 18 января. На выезде с Михайловского шоссе на Московское столкнулись два автомобиля.
О пострадавших не сообщается. Официально информацию не комментировали.
Фото: группа «ПУВР» в «ВК».