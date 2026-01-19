В Рязани незаконно строили торговый объект

Торговое помещение возводилось в доме № 41, корп. 1 на Московском шоссе. У собственника не было разрешения на строительство. Мэрия направила собственнику уведомление о запрете дальнейшей строительной деятельности на участке. Работы на территории приостановлены до выяснения всех обстоятельств.

