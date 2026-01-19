В России предложили создать «карту путешественника» для студентов

Авторы инициативы считают, что она станет аналогом «Пушкинской карты», а ее номинал составит 30 тысяч рублей с ежегодным пополнением. Средства с карты на покупку авиа- и ж/д билетов предлагается разблокировать только при условии приобретения тура или экскурсионной программы в аккредитованных государством турцентрах и организациях. Карта сможет покрыть до 70% стоимости проезда по России.

В России предложили создать «карту путешественника» для студентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы считают, что она станет аналогом «Пушкинской карты», а ее номинал составит 30 тысяч рублей с ежегодным пополнением.

Средства с карты на покупку авиа- и ж/д билетов предлагается разблокировать только при условии приобретения тура или экскурсионной программы в аккредитованных государством турцентрах и организациях. Карта сможет покрыть до 70% стоимости проезда по России.