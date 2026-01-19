Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
-6°
Втр, 20
-3°
Срд, 21
-4°
ЦБ USD 77.76 -0.07 20/01
ЦБ EUR 90.16 -0.38 20/01
Нал. USD 78.08 / 78.40 19/01 18:25
Нал. EUR 91.31 / 92.50 19/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
3 часа назад
415
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
684
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 111
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 969
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России предложили создать «карту путешественника» для студентов
Авторы инициативы считают, что она станет аналогом «Пушкинской карты», а ее номинал составит 30 тысяч рублей с ежегодным пополнением. Средства с карты на покупку авиа- и ж/д билетов предлагается разблокировать только при условии приобретения тура или экскурсионной программы в аккредитованных государством турцентрах и организациях. Карта сможет покрыть до 70% стоимости проезда по России.

В России предложили создать «карту путешественника» для студентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы считают, что она станет аналогом «Пушкинской карты», а ее номинал составит 30 тысяч рублей с ежегодным пополнением.

Средства с карты на покупку авиа- и ж/д билетов предлагается разблокировать только при условии приобретения тура или экскурсионной программы в аккредитованных государством турцентрах и организациях. Карта сможет покрыть до 70% стоимости проезда по России.