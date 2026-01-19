Рязань
В России предложили обязать банки выдавать кредиты только при личном визите
Напомним, что с 1 марта 2026 года в России вступит в силу запрет на автоматическое списание денег с карт пользователей без их согласия. По мнению авторов этой инициативы, такие меры помогут создать более доверительные отношения между клиентами и компаниями.