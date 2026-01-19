В России предложили обязать банки выдавать кредиты только при личном визите

В России выдвинули идею о том, что банки должны выдавать кредиты только при личном присутствии граждан в отделении. Об этом заявил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович, передает «Абзац». Малинкович отметил, что текущие меры по противодействию мошенникам недостаточны. Он подчеркнул, что злоумышленники часто оформляют кредиты или открывают новые счета на имя других людей. «Необходимо полностью прекратить онлайн-выдачу кредитов. Личная явка человека в банк должна быть обязательной, и это нужно фиксировать на видеозапись. Если человеку действительно нужен кредит, он сможет найти время посетить ближайшее отделение», — заявил он.

Фракция планирует направить соответствующее предложение в Центральный банк России.

Напомним, что с 1 марта 2026 года в России вступит в силу запрет на автоматическое списание денег с карт пользователей без их согласия. По мнению авторов этой инициативы, такие меры помогут создать более доверительные отношения между клиентами и компаниями.