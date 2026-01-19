В РФ планируют задействовать старые самолёты для стабильного пассажиропотока

Работы по обновлению авиапарка стартовали в 2022 году. Согласно плану, будут модернизированы девять самолётов типа Ту-204/214, один Ан-148 и два Ил-96. Обновлённые воздушные суда получат авиакомпании, включая Red Wings. Специалисты в области авиации подчёркивают, что возраст этих самолётов не превышает тридцати лет. Всего передали уже 12 лайнеров.

В РФ планируют задействовать старые самолёты для стабильного пассажиропотока. Об этом сообщили в «Ростехе».

Работы по обновлению авиапарка стартовали в 2022 году. Согласно плану, будут модернизированы девять самолётов типа Ту-204/214, один Ан-148 и два Ил-96. Обновлённые воздушные суда получат авиакомпании, включая Red Wings. Специалисты в области авиации подчёркивают, что возраст этих самолётов не превышает тридцати лет. Всего передали уже 12 лайнеров.

По данным «Известий», также будут расконсервированы и иностранные самолёты. «Россия» намерена ввести в эксплуатацию восстановленный Boeing 747.