В минкультуры прокомментировали обрушение в клубе Дворянского собрания в Рязани

В министерстве рассказали, что после сообщений в соцсетях сотрудники оперативно выехали на место, и вместе с подрядной организацией осмотрели здание Летнего клуба Дворянского собрания. «Снегопады привели к разрушению строительных лесов в некоторых местах. Также частично разрушилось основание веранды — это привело к ее проседанию», — сообщили в ведомстве. В минкультуры добавили, что сейчас идут работы по усилению фундамента и возведения кирпичной кладки под колонны для устранения проседания. Также в комментарии подчеркнули, что основная задача реконструкции — сохранить уникальный памятник деревянного зодчества. Напомним, рязанцы сообщили о поломке строительных лесов у клуба Дворянского собрания в Нижнем городском парке 9 января.

