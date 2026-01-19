В Госдуму внесли законопроект о бесплатной парковке для многодетных

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает бесплатную парковку для многодетных семей на всей территории России. Об этом пишет ТАСС.

Бесплатно смогут парковать транспортное средство, принадлежащее одному из родителей. В законопроекте уточняется, что мера распространяется на все парковочные зоны, где действует платная парковка.