В Госдуму внесли законопроект о крупных штрафах за нарушения при майнинге

В России предложили ввести штрафы за нарушения, связанные с майнингом криптовалют. Об этом пишет RG.ru.

Законопроект, который уже внесен в Госдуму, инициировали главы нескольких комитетов парламента.

Если закон примут, то за майнинг в запрещенных регионах могут наказывать штрафом до 150 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до двух миллионов рублей для компаний. Если нарушение повторится, штраф может вырасти до 10 миллионов рублей.

Также предлагается наказывать за превышение лимита потребления электроэнергии при майнинге. За это могут оштрафовать на сумму до 150 тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 1,5 миллиона рублей.

Причиной таких мер стало резкое увеличение потребления электроэнергии из-за работы центров обработки данных и майнинга, что приводит к отключениям света и другим проблемам. По оценкам экспертов, нелегальный майнинг наносит экономике России ущерб более 10 миллиардов рублей в год.

Правительство поддержало законопроект и предложило учесть некоторые замечания.

