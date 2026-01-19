Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
-6°
Втр, 20
-3°
Срд, 21
-4°
ЦБ USD 77.76 -0.07 20/01
ЦБ EUR 90.16 -0.38 20/01
Нал. USD 78.08 / 78.40 19/01 18:25
Нал. EUR 91.31 / 92.50 19/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
3 часа назад
415
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
684
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 111
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 969
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуму внесли законопроект о крупных штрафах за нарушения при майнинге
В России предложили ввести штрафы за нарушения, связанные с майнингом криптовалют. Об этом пишет RG.ru. Законопроект, который уже внесен в Госдуму, инициировали главы нескольких комитетов парламента. Если закон примут, то за майнинг в запрещенных регионах могут наказывать штрафом до 150 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до двух миллионов рублей для компаний. Если нарушение повторится, штраф может вырасти до 10 миллионов рублей. Также предлагается наказывать за превышение лимита потребления электроэнергии при майнинге. За это могут оштрафовать на сумму до 150 тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 1,5 миллиона рублей.

В России предложили ввести штрафы за нарушения, связанные с майнингом криптовалют. Об этом пишет RG.ru.

Законопроект, который уже внесен в Госдуму, инициировали главы нескольких комитетов парламента.

Если закон примут, то за майнинг в запрещенных регионах могут наказывать штрафом до 150 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до двух миллионов рублей для компаний. Если нарушение повторится, штраф может вырасти до 10 миллионов рублей.

Также предлагается наказывать за превышение лимита потребления электроэнергии при майнинге. За это могут оштрафовать на сумму до 150 тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 1,5 миллиона рублей.

Причиной таких мер стало резкое увеличение потребления электроэнергии из-за работы центров обработки данных и майнинга, что приводит к отключениям света и другим проблемам. По оценкам экспертов, нелегальный майнинг наносит экономике России ущерб более 10 миллиардов рублей в год.

Правительство поддержало законопроект и предложило учесть некоторые замечания.

Фото: shutterstock.