В Госдуме рассказали, кому из студентов хотят поднять стипендию до уровня МРОТ

Группа экспертов работает над новым законопроектом, который увеличит стипендии для студентов до уровня МРОТ. Об этом рассказал Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике, передает «Абзац».
Ранее законопроект отклонили, так как некоторые университеты уже выплачивают стипендии на уровне прожиточного минимума. Новый документ будет направлен на помощь тем студентам, которые больше всего нуждаются в финансовой поддержке, особенно тем, кто из небогатых семей и живет в общежитиях вдали от дома.
Нилов отметил, что будут уточнены критерии для получения максимальной стипендии. Например, ее смогут получать студенты с хорошими оценками, без других источников дохода и иногородние студенты, которые живут в общежитиях. Это поможет им оплачивать учебу, жилье и необходимые вещи, не отвлекаясь на подработки.