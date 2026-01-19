В Госдуме прокомментировали идею о продлении работы детсадов до 20:00

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что если детские сады будут работать до 20:00, то необходимо повысить зарплаты воспитателям. Об этом пишет NEWS.ru.

Она отметила, что некоторые регионы могут нуждаться в дополнительной помощи для реализации этой идеи.

Идея продлить рабочий день детских садов возникла после того, как президент Владимир Путин ответил на вопрос молодой мамы о продлении оплачиваемого декретного отпуска. Останина подчеркнула, что увеличение времени работы детсадов потребует дополнительных финансовых вложений и увеличения числа сотрудников.

Комитет уже обратился к правительству с просьбой рассмотреть этот вопрос. Останина также добавила, что нужно выяснить, какие регионы смогут сами справиться с этой задачей, а какие нуждаются в поддержке.

Ранее зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ Наталья Москвитина предложила продлить рабочий день детских садов до 20:00, так как нынешний график не соответствует потребностям современных родителей.