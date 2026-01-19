В Госдуме предложили ввести обязательные надбавки педагогам ВУЗов со стажем

Депутаты Госдумы от ЛДПР, во главе с Леонидом Слуцким, предложили новый законопроект, который вводит обязательную надбавку для педагогов вузов с опытом работы в регионе не менее 10 лет. Как уточняет РИА Новости, надбавка составит не менее 40% от оклада. Это касается работников государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего образования. Размер надбавки будет увеличиваться с ростом стажа работы в регионе. Также региональные власти и Минобрнауки будут участвовать в обеспечении этой надбавки. Авторы законопроекта считают, что это поможет решить кадровые проблемы в высшем образовании и улучшить условия работы педагогов.

