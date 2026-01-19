В ДС «Олимпийский» пройдет матч ХК «Рязань-ВДВ» против «Динамо Санкт-Петербург»

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» начал домашнюю серию игр Чемпионата России с победы. В воскресенье, 18 января, рязанцы забросили 4 шайбы в ворота петербургской команды «СКА-ВМФ». На трибунах присутствовали 3000 болельщиков, которые поддерживали рязанских спортсменов, сообщили в пресс-службе дворца спорта.

Благодаря этой победе ХК «Рязань-ВДВ» закрепился в топ-8 турнирной таблицы регулярного чемпионата, набрав 54 очка в 43 матчах.

Следующая встреча состоится в ДС «Олимпийский» во вторник, 20 января, в 19:00. Рязанцы выйдут на лед против команды «Динамо Санкт-Петербург». Болельщиков на трибунах ждет традиционный розыгрыш призов.