В ЦБ прокомментировали информацию о массовых блокировках карт

Центральный банк России опроверг информацию о массовой блокировке банковских карт граждан, которая активно обсуждается в СМИ. В официальном сообщении, опубликованном РИА Новости, Банк России отметил, что не согласен с оценками экспертов о масштабах блокировок. Согласно данным ЦБ, с 1 по 19 января в банк поступило почти 7 500 обращений по вопросам блокировок карт, что в два раза меньше среднего показателя за аналогичный период. Ранее издание «Коммерсант» сообщало о предполагаемых масштабах блокировок, согласно которым от двух до трех миллионов клиентов могли попасть под временные ограничения. Это составляет примерно 1-2% всех активных пользователей банковских услуг, включая клиентов маркетплейсов.

ЦБ призывает граждан не поддаваться панике и обращаться за разъяснениями в свои банки в случае возникновения вопросов по блокировкам.