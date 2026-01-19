В Алтайском крае мужчина убил парня у ночного клуба

В Алтайском крае возле ночного клуба произошла драка, в результате которой погиб 25-летний мужчина. По предварительным данным, он заступился за девушку, к которой приставала компания мужчин.

Очевидцы сообщили, что девушка отказалась от общения, однако конфликт продолжился. На ее крики откликнулся молодой человек, который находился неподалеку с сестрой и ее подругой. Между мужчинами завязалась ссора.

В ходе конфликта один из участников достал нож и ударил оппонента в область сердца. От полученного ранения пострадавший умер на месте.

Подозреваемого задержали. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.