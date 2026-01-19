Тараканы продолжают обитать в Дядьковской школе

Вот так продезинфицировали Дядьковскую школу, после того как всё сделали, тараканов стало ещё больше, — пишут возмущённые.

Тараканы продолжают кишить в Дядьковской школе. Об этом сообщили очевидцы в тг-канале «Топор».

Фото: «Топор».

Ранее прокуратура начала проверку после сообщений о тараканах в Дядьковской школе. По информации, насекомых обнаружили в столовой.