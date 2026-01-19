Рязань
Суд Рязани смягчил приговор за взятку экс-полицейскому
Рязанский облсуд изменил приговор бывшим полицейским Алексею Драволину и Алексею Малиновскому, которые за взятку в 50 тысяч вернули водительские права нарушителю, внеся ложные данные в федеральную базу. Ранее Советский районный суд признал их виновными по ч. 5 ст. 290 и ч. 4 ст. 272 УК РФ, назначил Драволину штраф 2,7 млн рублей и запрет работы в органах на 6 лет, Малиновскому — штраф 2,2 млн и запрет на 4 года. Оба лишены звания подполковника полиции, с них взыскали дополнительные деньги в доход государства. Прокурор посчитал наказание слишком мягким и потребовал реального лишения свободы, адвокат — справедливым и законным приговором. Облсуд смягчил наказание Драволину, снизив штраф до 2 695 000 рублей.

Рязанский областной суд изменил приговор в отношении экс-полицейских Алексея Драволина и Алексея Малиновского, которые за взятку вернули водительские права нарушителю. Информацию РЗН. Инфо предоставили в пресс-службе ведомства.

Алексея Драволина и Алексея Малиновского Советский районный суд 9 октября 2025 года признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 5 статьи 290 и части 4 статьи 272 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника по предварительному сговору и неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Согласно опубликованным данным, в 2023 году они получили 50 тысяч рублей за внесение ложных сведений в федеральную информационную систему.

Сотрудники рязанской ГАИ изменили начало и окончание срока лишения прав нарушителя без фактического отбывания наказания. Советский районный суд назначил Алексею Драволину штраф в размере 2,7 млн рублей и запретил работать в правоохранительных органах в течение шести лет. Также с него взыскали 30 тысяч рублей в доход государства.

Алексея Малиновского обязали выплатить штраф в размере 2,2 млн рублей. По решению суда, он в течение четырех лет не сможет занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах. В доход государства с него взыскали 20 тысяч рублей. Кроме того, Драволина и Малиновского лишили звания «подполковник полиции».

Позже прокурор подал жалобу на не вступивший в силу приговор. Он посчитал наказание слишком мягким и попросил назначить реальное лишение свободы. По мнению прокурора, суд не учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений.

В свою очередь адвокат назвал приговор законным, обоснованным и справедливым.

Рязанский областной суд рассмотрел апелляцию и смягчил Алексею Драволину наказание. Согласно решению, ему снизили сумму назначенного штрафа до 2 миллионов 695 тысяч рублей. В остальной части приговор оставили без изменения.

По опубликованным облсудом данным, к Драволину и Малиновскому обратился (с помощью знакомого) нарушитель, который хотел вернуть свои водительские права. Полицейские сообщили ему, что смогут выполнить необходимые действие, и попросили за это 50 тысяч рублей. Малиновский вошел в базу данных под чужим именем пользователя и внес необходимые изменения.

Из общей суммы 10 тысяч остались у посредника, который был знакомым нарушителя, а Драволин и Малиновский забрали себе по 20 тысяч.

Напомним, информацию о том, что бывших сотрудников рязанской ГАИ осудят за получение взятки, опубликовали в июне 2025 года.