Суд обязал Соцфонд выплатить компенсацию инвалиду за непредоставление техсредств

Суд Рязанской области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании морального вреда с регионального отделения Социального фонда России в пользу 54-летнего инвалида 2 группы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Прокуратура обратилась в суд, выступая в интересах мужчины, который в течение четырех месяцев не мог получить необходимые технические средства реабилитации и был вынужден приобретать их за свой счет. Суд, изучив все обстоятельства дела, признал требования прокуратуры обоснованными и обязал Соцфонд выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

