Стало известно о погибшей при пожаре в Рязанской области

Пожар произошел 16 января в жилом доме в деревне Сынтул Касимовского округа. Погибла женщина 1959 года рождения. Всего за прошедшую неделю потушили 15 техногенных пожаров и шесть загораний мусора. Напомним, площадь возгорания в деревне Сынтул составила 112 квадратных метров.

