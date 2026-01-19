Стало известно о погибшей при пожаре в Рязанской области
Пожар произошел 16 января в жилом доме в деревне Сынтул Касимовского округа. Погибла женщина 1959 года рождения. Всего за прошедшую неделю потушили 15 техногенных пожаров и шесть загораний мусора. Напомним, площадь возгорания в деревне Сынтул составила 112 квадратных метров.
