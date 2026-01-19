Стало известно, как «новогодничали» российские туристы

Стало известно, как «новогодничали» российские туристы. Исследование провели банк ВТБ и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно исследованию, 67% бронирований пришлось на внутренние направления, лидировали Москва (20,3%), Санкт-Петербург (14,1%) и Казань (4,0%). Среди отелей популярны четырехзвездочные (31%) и бюджетные варианты (30%), гостиницы с тремя звездами выбирали в 25% случаев. Средняя стоимость бронирования выросла до 11,2 тыс. рублей.

Доля зарубежных поездок выросла до 33%, самыми популярными странами стали Турция (12,2%), Таиланд (9,1%) и ОАЭ (7,6%). В этих странах туристы чаще выбирали отели с более высокой звездностью.

Траты на кафе и рестораны выросли до 14 млрд рублей, на культурные мероприятия — до 2 млрд рублей.

На размещение было потрачено 1,4 млрд рублей, а на железнодорожные и авиабилеты — 820 млн и 897 млн рублей соответственно.