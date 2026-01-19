В Кузбассе похоронщики сбрасывали тела в траншею, СК начал проверку

В Кемеровской области разгорелся скандал после публикации в соцсетях видео с захоронением на кладбище «Высокое» в Прокопьевске. Кадры сняли в декабре, сообщает портал NGS24. На видео двое мужчин в куртках с нашивками «Груз 200» вскрывают деревянные гробы, укладывают внутрь обнаженные тела и, не закрыв крышки, сбрасывают гробы в траншею. Биоматериал из морга они складывают в черные мешки.

По данным очевидцев, в конце декабря на кладбище таким образом похоронили четырех человек, у которых не было родных и близких, в том числе постояльцев дома милосердия. За организацию погребения компания получала по 11 тысяч рублей за каждого умершего.

Следственный комитет начал проверку. В ведомстве отметили, что подобный способ захоронения не соответствует требованиям даже социального погребения.