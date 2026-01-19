Скончался один из режиссеров мультфильма «Король Лев» — Рон Аллерс

Аллерс и Минкофф совместно режиссировали «Короля Льва». Этот анимационный фильм от Disney признан одним из лучших в истории студии. Премьера состоялась в 1994 году, и картина заработала $771 млн по всему миру. Ремейк 2019 года стал одним из самых кассовых фильмов в истории, собрав $1,6 млрд. Аллерс также работал над другими известными проектами, включая «Аладдина», «Русалочку», «Красавицу и чудовище», «Сезон охоты» и «Оливер и компанию».

Роджер Аллерс, один из режиссеров анимационного фильма Disney «Король Лев», ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщает издание Variety.

«Я глубоко опечален известием о том, что наш друг Роджер Аллерс ушел в мир иной. Мы переписывались по электронной почте на прошлой неделе, когда он путешествовал по Египту, и это делает эту потерю еще более нереальной. Роджер был необычайно талантливым художником и кинорежиссером, настоящей опорой возрождения диснеевской анимации», — написал режиссер Дэйв Боссерт в соцсетях.

