Сильные полярные сияния осветят всю Россию в ночь на 21 января

В ночь на 21 января по всей России можно будет увидеть крайне яркие полярные сияния. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что признаки сияний появятся почти на всей территории страны.

Причиной явления станет облако плазмы от вспышки X1.9, произошедшей 18 января. К Земле оно подойдет 20 января в середине дня, вызвав магнитные бури до уровня G4.

Астрономы предупреждают, что наблюдать полярные сияния лучше в местах с минимальным световым загрязнением, чтобы увидеть их во всей красоте.

Фото: Telegram-канал «RZNASTRO | Раздаем космос».