«Ъ»: с начала года банки могли заблокировать до трех млн карт и счетов россиян

С начала 2026 года под временные блокировки могли попасть 2-3 млн карт и счетов физлиц из-за расширения с 1 января критериев подозрительных операций по 161-ФЗ, что составило 1-2% от всех активных клиентов банков. Об этом 19 января сообщил «Ъ» со ссылкой на компании «Рексофт» и «Информзащита».

При этом ранее, по данным газеты, в месяц блокировалось в среднем около 330 тысяч переводов.

«Ъ» утверждает, что причины заморозки сейчас части клиентам непонятны, а попытки получить ответ от банков переадресовываются в ЦБ.

Как указано, в публикации, помимо карточных переводов под блокировку попадали клиенты, совершающие покупки на маркетплейсах.

В ЦБ газете статистику по блокировкам не раскрыли. В регуляторе сообщили, что анализируют эффективность действующих требований.

«При необходимости вносим изменения в нормативные документы. Так, изменили механизм реабилитации продавцов криптовалюты, которые оказались вовлечены в мошеннические схемы и в результате попали в базу данных Банка России о мошеннических операциях», — заявили газете в ЦБ.

Напомним, с 1 января 2026 года перечень признаков мошеннических операций расширился с 6 до 12.