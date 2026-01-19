Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
-5°
Втр, 20
-4°
Срд, 21
-5°
ЦБ USD 77.83 -0.7 17/01
ЦБ EUR 90.54 -1.27 17/01
Нал. USD 79.05 / 78.50 19/01 11:00
Нал. EUR 91.30 / 92.75 19/01 11:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
637
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
2 685
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 468
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 745
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
«Ъ»: с начала года банки могли заблокировать до трех млн карт и счетов россиян
С начала 2026 года под временные блокировки могли попасть 2-3 млн карт и счетов физлиц из-за расширения с 1 января критериев подозрительных операций по 161-ФЗ, что составило 1-2% от всех активных клиентов банков. Об этом 19 января сообщил «Ъ» со ссылкой на компании «Рексофт» и «Информзащита». При этом ранее, по данным газеты, в месяц блокировалось в среднем около 330 тысяч переводов. «Ъ» утверждает, что причины заморозки сейчас части клиентам непонятны, а попытки получить ответ от банков переадресовываются в ЦБ. Помимо карточных переводов под блокировку попадали клиенты, совершающие покупки на маркетплейсах.

С начала 2026 года под временные блокировки могли попасть 2-3 млн карт и счетов физлиц из-за расширения с 1 января критериев подозрительных операций по 161-ФЗ, что составило 1-2% от всех активных клиентов банков. Об этом 19 января сообщил «Ъ» со ссылкой на компании «Рексофт» и «Информзащита».

При этом ранее, по данным газеты, в месяц блокировалось в среднем около 330 тысяч переводов.

«Ъ» утверждает, что причины заморозки сейчас части клиентам непонятны, а попытки получить ответ от банков переадресовываются в ЦБ.

Как указано, в публикации, помимо карточных переводов под блокировку попадали клиенты, совершающие покупки на маркетплейсах.

В ЦБ газете статистику по блокировкам не раскрыли. В регуляторе сообщили, что анализируют эффективность действующих требований.

«При необходимости вносим изменения в нормативные документы. Так, изменили механизм реабилитации продавцов криптовалюты, которые оказались вовлечены в мошеннические схемы и в результате попали в базу данных Банка России о мошеннических операциях», — заявили газете в ЦБ.

Напомним, с 1 января 2026 года перечень признаков мошеннических операций расширился с 6 до 12.