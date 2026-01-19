Рязанские предприятия модернизируют производство благодаря господдержке

Девять рязанских предприятий модернизировали свои производственные мощности благодаря льготным займам Государственного фонда развития промышленности Рязанской области. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

В 2025 году по поручению губернатора Павла Малкова фонд увеличил свой капитал на 200 млн руб. Средства поступили от списания задолженности по бюджетным кредитам. Благодаря этому ряд компаний смогли взять льготные займы. Среди тех, кто воспользовался господдержкой, — «Кормелл-развитие» и «Конфеста».

"Кормелл-развитие" специализируется на производстве труб различного назначения из пластмасс. В рамках инвестиционного проекта предприятие планирует закупку оборудования, которое позволит увеличить объемы производства и расширить ассортимент продукции, в том числе освоить серийное производство фитингов для напорных труб из НПВХ.

«Конфеста» направит средства займа на приобретение автоматической линии формовки шоколада. Результатом станет увеличение производительности, расширение ассортимента продукции и повышение ее качества. Всего за прошлый год ГФРП поддержал 25 проектов, а общая сумма финансирования превысила 750 млн рублей", ― отметила Юлия Швакова.

Отметим, что «Кормелл-развитие» и «Конфеста» являются участниками федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участники федпроекта также могут получить льготные займы ГФРП по программе «Повышение производительности труда» под 3-5% годовых для модернизации своих производств. О других мерах поддержки предприятий можно узнать на ИТ-платформе производительность. рф.