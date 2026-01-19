Рязанские полицейские выявили 18 нарушений миграционного законодательства

В минувшие выходные полицейские провели рейды в Рязани и районах области. Проверяли соблюдение миграционного законодательства, общественный порядок и законность торговли алкоголем, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В результате выявили 18 нарушений миграционных правил: 13 — за незаконное пребывание в России, еще 5 — за несвоевременное оформление патента на работу.

Также правоохранители пресекли незаконную продажу алкоголя. В заведении на улице Новоселов изъяли 36 литров спиртного, а в магазине на улице Молодцова — 137 литров алкогольной продукции.