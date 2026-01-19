Рязань
Рязанская область вошла в десятку регионов с низким уровнем преступности
Рязанская область вошла в десятку регионов с низким уровнем преступности по итогам 2025 года. Соответствующие данные 19 января предоставили в РИА Новости.

Рязанская область оказалась на шестом месте в рейтинге по преступлениям. На 10 тысяч жителей в 2025 году их зарегистрировано 75,4. По сравнению с 2024 годом количество преступлений снизилось на 4,5%.

Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких составило 27,3. Это больше на 5,8%, чем в 2024-м.

Самый низкий уровень регистрируемой преступности — в Чечне, Ингушетии и Дагестане, следует из рейтинга.

Самый высокий — в Карелии и Забайкальском крае.