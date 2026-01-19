Рязанская область вошла в десятку регионов с низким уровнем преступности

Рязанская область оказалась на шестом месте в рейтинге по преступлениям. На 10 тысяч жителей в 2025 году их зарегистрировано 75,4. По сравнению с 2024 годом количество преступлений снизилось на 4,5%. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких составило 27,3, это больше на 5,8%, чем в 2024-м. Самый низкий уровень регистрируемой преступности — в Чечне, Ингушетии и Дагестане, следует из рейтинга регионов по итогам 2025 года. Самый высокий — в Карелии и Забайкальском крае.

