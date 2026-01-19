Рязанка бросила ребенка, скрываясь от суда

Рязанка бросила ребенка, скрываясь от суда. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 25-летняя жительница Кораблинского района совершила кражу. В октябре 2025 года в отношении девушки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Отмечается, что во время предварительного расследования рязанка активно сотрудничала со следствием и полностью признала свою вину.

Однако позже девушка скрылась с места жительства, оставив своего малолетнего ребенка без присмотра. Органы опеки изъяли ребенка из семьи.

Предварительно, суд избрал в отношении девушки наказание в виде заключения под стражу. Она объявлена в федеральный розыск.