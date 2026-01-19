Рязань
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
48 минут назад
185
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
677
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 029
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 870
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 20 января
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 20 января. Об этом сообщает «Водоканал».

Во вторник, 20 января, с 09:00 до 16:00 холодную воду отключат по адресам:

  • улица Черновицкая, дом № 54 (РГАТУ);
  • улица Щорса, дом № 38/11 (ВНИИМСХ).

С 09:00 до 17:00 ресурса также не будет по адресам:

  • улица Интернациональная, дома №№ 10-а, 10-в (ТЦ «Талисман»), 11-а, 11-а корп.1, 11-а корп.2, 11-б;
  • улица Станкозаводская, дома №№ 32, 32 корп.1