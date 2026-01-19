Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 20 января

Во вторник, 20 января, с 09:00 до 16:00 холодную воду отключат по адресам: улица Черновицкая, дом № 54 (РГАТУ); улица Щорса, дом № 38/11 (ВНИИМСХ). С 09:00 до 17:00 ресурса также не будет по адресам: улица Интернациональная, дома №№ 10-а, 10-в (ТЦ «Талисман»), 11-а, 11-а корп.1, 11-а корп.2, 11-б; улица Станкозаводская, дома №№ 32, 32 корп.1