Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 19 января

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

С 09:30 до 17:00 19 января холодной воды не будет в селе Дядьково по адресам:

1-й Газетный переулок, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 27 корпус 1, 29, 29а, 30, 31, 31а, 33б, 53;

2-й Газетный переулок, дома №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 20 корпус 1, 23 корпус 1, 24, 24а, 33, 35, 37;

Садовая, дома №№ 1, 1д, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51;

Центральная, дома №№ 120, 122, 122а, 124, 124а, 126, 128, 128а, 130, 132, 132 корпус 1, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152а, 152, 154, 156, 157а, 158, 160, 162, 164, 164а, 166, 168;

Юбилейная, дом № 15 (Дядьковский детский сад).

Также холодной воды не будет до 17:00 на улице Хлебной в Рязани, в домах №№ 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корпус 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 67.