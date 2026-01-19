Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
-5°
Втр, 20
-4°
Срд, 21
-5°
ЦБ USD 77.83 -0.7 17/01
ЦБ EUR 90.54 -1.27 17/01
Нал. USD 79.05 / 78.50 19/01 09:25
Нал. EUR 91.51 / 92.90 19/01 09:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
632
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
2 527
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 408
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 741
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 19 января
С 09:30 до 17:00 19 января холодной воды не будет в селе Дядьково по адресам: 1-й Газетный переулок, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 27 корпус 1, 29, 29а, 30, 31, 31а, 33б, 53; 2-й Газетный переулок, дома №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 20 корпус 1, 23 корпус 1, 24, 24а, 33, 35, 37; Садовая, дома №№ 1, 1д, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

С 09:30 до 17:00 19 января холодной воды не будет в селе Дядьково по адресам:

  • 1-й Газетный переулок, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 27 корпус 1, 29, 29а, 30, 31, 31а, 33б, 53;
  • 2-й Газетный переулок, дома №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 20 корпус 1, 23 корпус 1, 24, 24а, 33, 35, 37;
  • Садовая, дома №№ 1, 1д, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51;
  • Центральная, дома №№ 120, 122, 122а, 124, 124а, 126, 128, 128а, 130, 132, 132 корпус 1, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152а, 152, 154, 156, 157а, 158, 160, 162, 164, 164а, 166, 168;
  • Юбилейная, дом № 15 (Дядьковский детский сад).

Также холодной воды не будет до 17:00 на улице Хлебной в Рязани, в домах №№ 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корпус 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 67.