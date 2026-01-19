Россиян предупредили о возможном подорожании электроники

Дефицит чипов на мировом рынке может привести к росту цен на электронику, заявил экономист Василий Кутьин в интервью «Финансам Mail». Он отметил, что активный спрос на чипы со стороны технологий искусственного интеллекта усугубляет ситуацию. Кутьин также указал на предстоящие изменения в налоговой политике, которые могут негативно сказаться на стоимости техники. С 1 сентября 2026 года в России планируется введение технологического сбора за ввоз или производство товаров с электронной компонентной базой. Кроме того, с 1 января 2026 года ожидается повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%.

Дефицит чипов на мировом рынке может привести к росту цен на электронику. Об этом сообщает «Финансы Mail» со ссылкой на экономиста Василия Кутьина.

Он отметил, что активный спрос на чипы со стороны технологий искусственного интеллекта усугубляет ситуацию.

Кутьин также указал на предстоящие изменения в налоговой политике, которые могут негативно сказаться на стоимости техники. С 1 сентября 2026 года в России планируется введение технологического сбора за ввоз или производство товаров с электронной компонентной базой. Кроме того, с 1 января 2026 года ожидается повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%.

Экономист подчеркнул, что эти факторы, в сочетании с усложнением производства устройств и увеличением числа электронных компонентов, модулей связи и встроенного программного обеспечения, окажут значительное влияние на цены.