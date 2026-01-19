Россиян предупредили о схеме мошенников с просьбой перезвонить

Россиян предупредили о схеме мошенников с просьбой перезвонить. Об этом 19 января сообщило ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

По данным министерства, злоумышленники рассылают сообщения якобы от «Госуслуг», что не могут использовать электронный адрес для уведомлений и просят перезвонить в «техподдержку».

Отмечается, что мошенники отправляют схожие с официальными логотипы, адресно обращаются к пользователю и даже рекомендуют никому не сообщать коды подтверждения из СМС.