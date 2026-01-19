Рязань
Роскомнадзор хочет создать систему на основе ИИ для блокировки VPN и интернета
Роскомнадзор в 2026 году планирует внедрить систему фильтрации интернет-трафика с использованием технологий машинного обучения. На эти цели предусмотрено 2,27 млрд рублей, следует из плана цифровизации ведомства, пишет Forbes.

Новые инструменты должны повысить эффективность блокировки запрещенных сайтов и сервисов, в том числе VPN. Фильтрация будет вестись с помощью технических средств противодействия угрозам, которые устанавливаются на сетях операторов связи в рамках закона о суверенном интернете.

В Роскомнадзоре отмечают, что с помощью таких средств уже заблокировано более 1 млн запрещенных ресурсов. В среднем за сутки ограничивается доступ примерно к 5,5 тыс. новых сайтов и доменов.