Пять человек пострадали в массовом ДТП на трассе М-5 в Рязани

ДТП произошло 18 января, примерно в 18:10, на 189-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязани. По предварительной информации полицейских, 40-летний местный житель на «Рено Логан» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком «Скания», за рулем которого был 37-летний москвич. После ДТП легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в ВАЗ-21124. «Ладой» управлял 39-летний рязанец. Водитель «Рено» и его пассажиры в возрасте 24-х, 32-х и 35-лет, а также водитель ВАЗ-21124, с различными травмами доставлены в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на дороге организовывали реверсивное движение из-за ДТП.