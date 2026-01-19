Провода в центре Рязани уберут под землю

Мэр отметил, что в прошлом году рабочие демонтировали воздушные линии с опор в подземную канализацию на Первомайском проспекте в районе площади Победы и у сквера «Город трудовой доблести» на улице Вокзальной. Оборванные провода убрали с улицы Соборной и у Кремлевского сквера — всего около 3 тыс. метров. «Сейчас очищаем от „паутины“ проводов улицу Ленина. Уже убрали около 700 метров кабеля, работа продолжается», — заключил Ясинский.

Провода в центре Рязани уберут под землю. Об этом сообщает мэр города Борис Ясинский.

