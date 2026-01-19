Рязань
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
666
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
2 941
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 752
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 761
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Производство водки в России сократилось на 4,2% в 2025 году
Общее производство алкоголя (кроме пива, сидра и медовухи) уменьшилось на 5,3% до 178,3 млн дал. Коньяк упал на 13,3% до 8,4 млн дал, а ликероводочные изделия выросли на 8,1% до 19,6 млн дал. Крепкие напитки (более 9 градусов) сократились на 2,8% до 117,6 млн дал. Производство виноградных вин выросло на 13,6% до 36,98 млн дал, игристых — на 7,7% до 18,96 млн дал. Виноградосодержащие безалкогольные напитки уменьшились в три раза (с 199,6 тыс. до 59 тыс. дал), а алкогольные — вдвое (с 47,1 тыс. до 25,5 тыс. дал).

