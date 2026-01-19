Производство водки в России сократилось на 4,2% в 2025 году

Общее производство алкоголя (кроме пива, сидра и медовухи) уменьшилось на 5,3% до 178,3 млн дал. Коньяк упал на 13,3% до 8,4 млн дал, а ликероводочные изделия выросли на 8,1% до 19,6 млн дал. Крепкие напитки (более 9 градусов) сократились на 2,8% до 117,6 млн дал. Производство виноградных вин выросло на 13,6% до 36,98 млн дал, игристых — на 7,7% до 18,96 млн дал. Виноградосодержащие безалкогольные напитки уменьшились в три раза (с 199,6 тыс. до 59 тыс. дал), а алкогольные — вдвое (с 47,1 тыс. до 25,5 тыс. дал).

В 2025 году производство водки в России снизилось на 4,2% до 79,3 млн дал, сообщил «Коммерсант».

Плодовые алкогольные напитки сократились втрое до 1,9 млн дал, а слабоалкогольные — с 9,8 млн до 1,5 млн дал.