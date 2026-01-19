Приём офиса УФНС России по Рязанской области на Гоголя прекращается 2 февраля

В Рязани точка приёма налогоплательщиков регионального УФНС России на ул. Гоголя, д. 1, закроется 2 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Обращаем внимание, что приём налогоплательщиков осуществляется в ТОРМ № 2 по адресу: г. Рязань, проезд Завражнова, д. 9 (остановка «Площадь Победы») и в ТОРМ № 8 по адресу: г. Рязань, Московское шоссе, стр. 19А (остановка «ТЦ «Премьер»)", — говорится в сообщении.

Также физлица могут воспользоваться услугами налогового органа в режиме «одного окна» в любом отделении МФЦ Рязанской области («Мои документы»). Бесплатно получить консультацию по вопросам налогового законодательства можно, позвонив в Единый Контакт-центр по номеру 8-800-222-22-22, и решить вопросы через Личный кабинет на официальном сайте ФНС России.