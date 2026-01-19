Прио-Внешторгбанк после реновации открыл филиал в Москве

Новый офис расположен в Восточном административном округе, на улице Преображенской, и обслуживает как частных клиентов, так и корпоративных клиентов.

Председатель правления Александр Дронов отметил, что у банка уже сформирована крепкая клиентская база в Подмосковье, где работают многие крупные предприятия:

«Открытие офиса в Москве — логичный шаг в развитии: это удобно для клиентов и усиливает наши позиции в регионе».

Директор подразделения «Преображенский» Светлана Кухарук подчеркнула, что профессионализм и эмпатия сотрудников — основа высокого качества сервиса:

«Надеемся, клиенты оценят комфорт и стабильность работы с нашим банком и останутся с нами надолго».

Новый офис — это возможность встречать, общаться с первыми лицами и лучше слушать клиентов, поэтому, по словам Александра Дронова, банк с оптимизмом смотрит на возможность открытия филиалов в других регионах центрального федерального округа.