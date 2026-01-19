При пожаре в рязанской четырехэтажке мужчина сгорел заживо

При пожаре в рязанской четырехэтажке 46-летний мужчина сгорел заживо. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Пожар случился ночью 18 января в захаровском селе Гладкие Выселки. На улице Центральной загорелся четырехэтажный жилой дом.

«В одной из квартир жили мать с сыном. Женщине 1942 года рождения помог через окно выбраться сосед. Она не пострадала. Ее сын, 1979 года рождения, остался в охваченном огнем помещении. Погиб», — рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Михайловскому и Захаровскому районам Николай Макаров.

Он добавил, что жителей других квартир сгоревшего дома приютили родственники.

Причину пожара установят.