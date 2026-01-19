Полицейские поймали 16-летнего рязанца без «прав» за рулем ВАЗ-21104

Инцидент произошел 18 января в 21:20 на улице Базарной в поселке Сараи. Подростка задержали полицейские. Отмечается, что на нарушителя составили протокол по статье 12.7 части 1 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления) и передали его в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия соответствующего решения. Сказано, что за нарушение предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

Полицейские поймали 16-летнего рязанца без «прав» за рулем ВАЗ-21104. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Инцидент произошел 18 января в 21:20 на улице Базарной в поселке Сараи. Подростка задержали полицейские.

Отмечается, что на нарушителя составили протокол по статье 12.7 части 1 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления) и передали его в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия соответствующего решения.

Сказано, что за нарушение предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей.