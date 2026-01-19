Песков: Путина пригласили США в «Совет мира» по Газе

Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину стать участником «Совета мира», который занимается вопросами урегулирования ситуации в секторе Газа. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на заявление Дмитрия Пескова.

Фото: сайт Кремля.