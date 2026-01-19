Опубликован прогноз погоды на 20 января в Рязанской области
В области будет облачно. Ожидается небольшой снег. На дорогах — гололедица. Ветер прогнозируют северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит −10…−5°С, днем — −6…−1°С.
Опубликован прогноз погоды на 20 января в Рязанской области. Его разместили на сайте регионального ЦГМС.
