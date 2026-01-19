ОП: детские сады должны работать до восьми часов вечера

«Сад должен работать до восьми часов (вечера — ред.) совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома», — отметила Москвитина.

Детским садам необходимо продлить работу до восьми вечера, поскольку сегодняшний график не соответствует запросам трудящихся родителей. Об этом сообщила РИА Новости Наталья Москвитина, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

«Сад должен работать до восьми часов (вечера — ред.) совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома», — отметила Москвитина.

Спикер подчеркнула, что вопрос о режиме работы детских садов стоит особенно остро: их расписание «не соответствует современным требованиям» и часто заканчивается до того, как родители смогут забрать детей, даже если они освобождаются около 19:00, а дорога домой занимает некоторое время.