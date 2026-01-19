Около 20 человек пострадали от катания на ватрушках в Рязанской области
С начала 2026 года от катания на ватрушках в Рязанской области пострадали 16 человек. Отмечается, наиболее частыми травмами при катании становятся переломы позвоночника, травмы рук и ног, головы.
